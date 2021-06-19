В Ялте продолжат устранение последствий стихии ночью

Власти Ялты и службы, прибывшие на помощь региону, продолжат устранение последствий наводнения всю ночь, сообщает глава городской администрации Янина Павленко.

«Будем работать и вечером, и ночью», — приводит ТАСС сообщение Павленко.

Она отметила, что главной задачей для региона является полноценный возврат обеспечения электроэнергией, газо- и водоснабжением. По её словам, восстановление должно произойти в течение ближайших суток.

Как сообщает глава городской администрации, инфраструктура Ялты существенно пострадала: подтоплены и повреждены мосты, дороги, жилые дома. Наибольший урон наводнение нанесло частному сектору.

«Мы будем работать столько, сколько будет нужно, чтобы устранить все последствия ЧС», — заключила Павленко.

Ранее стало известно, что в Ялте число пострадавших в результате подтопления увеличилось до 11.

Также в Феодосии и Кировском районе Крыма из-за сильных ливней введён режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба.