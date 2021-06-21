Ялту будут готовить к реконструкции после наводнения

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Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что в городе начала работать комиссия по подготовке его к реконструкции, так как инфраструктуре нанесён «колоссальный ущерб».
Ялту будут готовить к реконструкции после наводнения
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Главой республики дано поручение, в городе работает специальная комиссия по подготовке объектов к реконструкции, потому что нанесён колоссальный ущерб инфраструктуре самого города», — сообщила она на своей странице в Facebook.

Накануне Павленко заявила, что ситуация с подачей воды и электричества жителям города стабилизируется.

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму.

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