Ялту будут готовить к реконструкции после наводнения
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«Главой республики дано поручение, в городе работает специальная комиссия по подготовке объектов к реконструкции, потому что нанесён колоссальный ущерб инфраструктуре самого города», — сообщила она на своей странице в Facebook.
Накануне Павленко заявила, что ситуация с подачей воды и электричества жителям города стабилизируется.
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу оказать содействие в ликвидации последствий сильных ливней в Крыму.