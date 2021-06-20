В Ялте заявили о стабилизации ситуации с подачей воды и электричества

Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что ситуация с подачей воды и электричества жителям города стабилизируется.

«Ситуация с обеспечением муниципалитета водой и электричеством стабилизируется. Есть отдельные проблемные участки. Будем решать точечно», — написала Павленко на своей странице в Facebook.

В пресс-службе мэрии Ялты сообщили, что система водоснабжения города запущена. Ожидается, что в 20:00 подача воды возобновится во все посёлки.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что ситуация с подтоплениями в Керчи нормализуется, вода ушла с улиц города.