В Ялте заявили о стабилизации ситуации с подачей воды и электричества

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Глава администрации Ялты Янина Павленко заявила, что ситуация с подачей воды и электричества жителям города стабилизируется.
В Ялте заявили о стабилизации ситуации с подачей воды и электричества
  • РИА Новости

«Ситуация с обеспечением муниципалитета водой и электричеством стабилизируется. Есть отдельные проблемные участки. Будем решать точечно», — написала Павленко на своей странице в Facebook.

В пресс-службе мэрии Ялты сообщили, что система водоснабжения города запущена. Ожидается, что в 20:00 подача воды возобновится во все посёлки.

Ранее первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что ситуация с подтоплениями в Керчи нормализуется, вода ушла с улиц города.

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