Власти рассказали о ситуации с подтоплением в Керчи

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что ситуация с подтоплениями в Керчи нормализуется, вода ушла с улиц города.

«Вода сошла с улиц. Город постепенно возвращается к нормальной жизни. Чистят дворы, вывозят мусор и грязь, откачивают воду из подвальных помещений», — приводит РИА Новости его слова.

Фикс отметил, что водоснабжение, электроснабжение и движение маршрутного транспорта в городе восстановлено.

Ранее сообщалось, что мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота прибыл в Керчь на автомобилях повышенной проходимости и грузоподъёмности для оказания помощи в ликвидации последствий подтопления региона.

Причиной подтоплений в регионе стали обильные дожди: в ночь на пятницу, 18 июня, в Ялте и на горе Ай-Петри в Крыму выпала месячная норма осадков. По состоянию на утро 19 июня число пострадавших от стихии возросло до 18.