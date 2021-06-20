Власти рассказали о ситуации с подтоплением в Керчи

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Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что ситуация с подтоплениями в Керчи нормализуется, вода ушла с улиц города.
Власти рассказали о ситуации с подтоплением в Керчи
  • © REUTERS/Alla Dmitrieva

«Вода сошла с улиц. Город постепенно возвращается к нормальной жизни. Чистят дворы, вывозят мусор и грязь, откачивают воду из подвальных помещений», — приводит РИА Новости его слова.

Фикс отметил, что водоснабжение, электроснабжение и движение маршрутного транспорта в городе восстановлено.

Ранее сообщалось, что мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота прибыл в Керчь на автомобилях повышенной проходимости и грузоподъёмности для оказания помощи в ликвидации последствий подтопления региона.

Причиной подтоплений в регионе стали обильные дожди: в ночь на пятницу, 18 июня, в Ялте и на горе Ай-Петри в Крыму выпала месячная норма осадков. По состоянию на утро 19 июня число пострадавших от стихии возросло до 18.

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