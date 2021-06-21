В Тверской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

За сутки в Тверской области зарегистрировали 156 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, заявили в региональном оперштабе.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Выздоровели за прошедшие 24 часа в регионе 14 человек. С начала пандемии в области всего заболели 44 137 жителей, выписаны 40 824.

Также стало известно, что в ТюмГУ часть учащихся и преподавателей перевели на дистанционное обучение из-за пандемии, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Подготовительное отделение ТюмГУ полностью переведено на дистант», — заявили в университете.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.