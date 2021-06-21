В Пермском крае выявили 128 случаев COVID-19 за сутки

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В Пермском крае выявили 128 случаев коронавируса за сутки.
В Пермском крае выявили 128 случаев COVID-19 за сутки
  • © РИА Новости

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В больницах лечение проходят 840 человек, на карантине находятся 2020 жителей.

Также стало известно, что в Севастополе зарегистрировали 71 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Выписаны из медучреждений при этом 11 пациентов, всего за время пандемии в городе заболели 15 711 жителей.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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