В Нижегородской области оценили ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.
Всего с начала пандемии в регионе заболели 121 984 жителя. Выписаны 115 002 человека, в том числе 128 за минувшие 24 часа.
Также стало известно, что в Мурманской области зарегистрировали 105 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Общее число заболевших достигло 52 697, передаёт Nord-News.
С 23 июня фуд-корты и фуд-плейсы в регионе будут работать только навынос либо в формате курьерской доставки, также прекращается деятельность детских игровых комнат в ТЦ и кафе.
Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.