В Нижегородской области оценили ситуацию с COVID-19

За сутки в Нижегородской области выявили 268 случаев коронавируса.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 121 984 жителя. Выписаны 115 002 человека, в том числе 128 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Мурманской области зарегистрировали 105 случаев COVID-19 за минувшие 24 часа. Общее число заболевших достигло 52 697, передаёт Nord-News.

С 23 июня фуд-корты и фуд-плейсы в регионе будут работать только навынос либо в формате курьерской доставки, также прекращается деятельность детских игровых комнат в ТЦ и кафе.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.