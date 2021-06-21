В Ростовской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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За сутки в Ростовской области выявили 169 случаев коронавируса, заявили в правительстве региона.
В Ростовской области оценили ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

За всё время пандемии в области зарегистрирован 97 521 заболевший, выписаны из медучреждений при этом 89 393 человека.

Прививку от COVID-19 сделали 535 тыс. жителей, завершили вакцинацию 434 тыс.

В свою очередь, в Татарстане выявили 31 случай коронавируса, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на региональный оперштаб.

Общее число заболевших в республике за всё время составляет 22 121.

Выздоровели при этом 19 642 человека, включая двоих — за минувшие 24 часа.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

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