В Кировской области зарегистрировали 115 случаев COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 115 случаев коронавируса за сутки.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лечение на дому проходят 3369 заболевших, в больницах — ещё 3152.

Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 68 пациентов.

Также стало известно, что в Оренбургской области к настоящему времени прививку от COVID-19 сделали 267 834 жителя, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

Из общего количества 131 239 — граждане старше 60 лет.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.