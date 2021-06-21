В Кировской области зарегистрировали 115 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Кировской области зарегистрировали 115 случаев коронавируса за сутки.
В Кировской области зарегистрировали 115 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперштаб.

Лечение на дому проходят 3369 заболевших, в больницах — ещё 3152.

Выписаны из медучреждений за минувшие 24 часа 68 пациентов.

Также стало известно, что в Оренбургской области к настоящему времени прививку от COVID-19 сделали 267 834 жителя, передаёт RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

Из общего количества 131 239 — граждане старше 60 лет.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить