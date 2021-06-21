В Петербурге провели более 24 тысяч тестов на COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге провели 24 313 тестов на COVID-19 за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 9967 обращений по вопросам, связанным с пандемией.

В то же время стало известно, что в Удмуртии увеличат число пунктов вакцинации до 100, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Дополнительные пункты заработают в течение недели в районных и городских больницах и поликлиниках. Всего в регионе открыто 63 пункта, в том числе 12 передвижных.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.