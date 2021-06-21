В Петербурге провели более 24 тысяч тестов на COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге провели 24 313 тестов на COVID-19 за сутки.
В Петербурге провели более 24 тысяч тестов на COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В Единую региональную информационно-справочную службу поступило 9967 обращений по вопросам, связанным с пандемией.

В то же время стало известно, что в Удмуртии увеличат число пунктов вакцинации до 100, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Дополнительные пункты заработают в течение недели в районных и городских больницах и поликлиниках. Всего в регионе открыто 63 пункта, в том числе 12 передвижных.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить