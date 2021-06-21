В Удмуртии выявили 53 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 53 случая коронавируса за сутки, заявили в пресс-службе главы и правительства республики.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Больше всего заболевших — в Ижевске (26 жителей), выздоровели при этом 38 пациентов.

Также стало известно, что в Крыму зарегистрировали 193 случая COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ».

«Из общего количества заболевших 144 выявлены при обращении за медицинской помощью, 49 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

Выписаны из медучреждений региона 18 пациентов.

Ранее депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.