В Москве построят медучреждения общей площадью около 1 млн квадратных метров
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«Сегодня в режиме стройки находится около 1 млн кв. м медицинских площадей. Это гигантская стройка», — отметил он.
Как рассказал мэр, из-за пандемии встал выбор — сокращать бюджетные инвестиции или нет.
Властями было принято решение продолжать развитие программ, особое внимание уделено проектам в области здравоохранения.
«Реализацию программы здравоохранения продолжили в столице даже на пике пандемии. Она вообще ни на минуту не останавливалась», — цитирует Собянина «Вечерняя Москва».
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начал работу Центр восстановительной медицины.