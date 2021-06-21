В Москве построят медучреждения общей площадью около 1 млн квадратных метров

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире канала «Россия 1», что в столице строят или реконструируют медучреждения общей площадью около 1 млн кв. м.
В Москве построят медучреждения общей площадью около 1 млн квадратных метров
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Сегодня в режиме стройки находится около 1 млн кв. м медицинских площадей. Это гигантская стройка», — отметил он.

Как рассказал мэр, из-за пандемии встал выбор — сокращать бюджетные инвестиции или нет.

Властями было принято решение продолжать развитие программ, особое внимание уделено проектам в области здравоохранения.

«Реализацию программы здравоохранения продолжили в столице даже на пике пандемии. Она вообще ни на минуту не останавливалась», — цитирует Собянина «Вечерняя Москва».

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начал работу Центр восстановительной медицины.

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