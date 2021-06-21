В Москве увеличили число КТ-центров для диагностики COVID-19
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Об этом сообщает kp.ru.
«Мы ввели в работу ещё пять КТ-центров на базе городских поликлиник», — сказала Ракова.
Они заработали в поликлиниках №8, №9, №45, а также на базе консультативно-диагностического центра №6 и диагностического клинического центра №1.
По словам Раковой, КТ-центры помогают снять нагрузку со стационаров и выявлять на ранних этапах осложнения от коронавируса.
В таких центрах можно сделать ПЦР-тест, сдать анализ крови, получить набор бесплатных медикаментов для лечения COVID-19.
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