В Москве увеличили число КТ-центров для диагностики COVID-19

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Число КТ-центров для диагностики COVID-19 в Москве выросло до 35, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве увеличили число КТ-центров для диагностики COVID-19
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом сообщает kp.ru.

«Мы ввели в работу ещё пять КТ-центров на базе городских поликлиник», — сказала Ракова.

Они заработали в поликлиниках №8, №9, №45, а также на базе консультативно-диагностического центра №6 и диагностического клинического центра №1.

По словам Раковой, КТ-центры помогают снять нагрузку со стационаров и выявлять на ранних этапах осложнения от коронавируса.

В таких центрах можно сделать ПЦР-тест, сдать анализ крови, получить набор бесплатных медикаментов для лечения COVID-19.

Ранее стало известно, что в Москве за сутки выявили 7584 случая заболевания COVID-19.

По словам столичного мэра Сергея Собянина, для образования «щита» от коронавируса в Москве необходима массовая вакцинация от инфекции в кратчайшие сроки, а также соблюдение санитарных требований.

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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