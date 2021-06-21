Врач рассказала о тревожных симптомах заболеваний психики

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Проректор по научной работе ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления делами президента России, профессор, руководитель курса психиатрии и психотерапии, доктор медицинских наук Марина Самушия предупредила, что за повышенной раздражительностью и тревожностью могут стоять серьёзные медицинские диагнозы, в том числе психиатрические.
Врач рассказала о тревожных симптомах заболеваний психики
  • AFP

Об этом специалист рассказала в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, пограничные расстройства психики — неврозы, невротические депрессии, фобии, повышенная тревожность, нарушения пищевого поведения — общество не воспринимает как медицинскую проблему.

«Всё это списывается на особенности характера, отсутствие самодисциплины. Если у человека, скажем, болит сердце, ему порекомендуют обратиться к кардиологу, но зато если есть проблемы психического характера, то советчиков — пруд пруди», — отметила Самушия. 

Более того, люди с такими расстройствами не спешат обращаться к профильным специалистам, в том числе потому, что «всё, что связано с психиатрией, у нас сильно стигматизировано», считает психиатр.

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