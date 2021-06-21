Врач рассказала о тревожных симптомах заболеваний психики
- AFP
Об этом специалист рассказала в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
По её словам, пограничные расстройства психики — неврозы, невротические депрессии, фобии, повышенная тревожность, нарушения пищевого поведения — общество не воспринимает как медицинскую проблему.
«Всё это списывается на особенности характера, отсутствие самодисциплины. Если у человека, скажем, болит сердце, ему порекомендуют обратиться к кардиологу, но зато если есть проблемы психического характера, то советчиков — пруд пруди», — отметила Самушия.
Более того, люди с такими расстройствами не спешат обращаться к профильным специалистам, в том числе потому, что «всё, что связано с психиатрией, у нас сильно стигматизировано», считает психиатр.
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