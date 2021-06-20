В Госдуме назвали Лысенко талантливым и очень ярким человеком

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, журналист Евгений Ревенко в разговоре с RT прокомментировал сообщение о смерти тележурналиста, гендиректора Общественного телевидения России (ОТР) Анатолия Лысенко.

«Это печальная и тяжёлая новость для всех нас, для всех тех, кто работал, работает на телевидении, да и для, безусловно, миллионной аудитории зрителей. Анатолий Лысенко — это без преувеличения легенда отечественного телевидения. Когда мы говорим про становление, развитие телевидения в нашей стране, не представлять себе Лысенко невозможно. Это, конечно, уникальный, очень талантливый, очень яркий человек», — добавил депутат.

О смерти тележурналиста, гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко стало известно 20 июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Лысенко.