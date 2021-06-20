Путин выразил соболезнования родным и близким Лысенко
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко, который скончался на 85-м году жизни.
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Тележурналист Анатолий Лысенко умер 20 июня в возрасте 84 лет. Как сообщили в пресс-службе ОТР, мужчина умер после продолжительной болезни.
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