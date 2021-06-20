В Союзе журналистов назвали Лысенко одним из столпов современной журналистики

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв в разговоре с RT прокомментировал сообщение о смерти тележурналиста, гендиректора Общественного телевидения России (ОТР) Анатолия Лысенко.

Как подчеркнул Соловьёв, Анатолий Григорьевич Лысенко — «один из столпов нашей современной журналистики и нашего российского телевидения».

«Это человек, который придумал, создал «Взгляд», очень много других программ молодёжной редакции, которые точно вошли в учебники тележурналистики. И конечно, огромная его заслуга в создании российского телевидения — РТР, теперь это огромный международный холдинг, один из крупнейших в Европе, а когда-то всё начиналось с трёх кабинетов и одной студии в Останкине. Я тоже в этом участвовал и, конечно, был хорошо знаком с Анатолием Григорьевичем. И он отправлял меня когда-то в Антарктиду, в Югославию и во многие другие места. Самые глубокие соболезнования семье, близким Анатолия Григорьевича и всем моим коллегам, сотрудникам ОТР», — заключил он.

О смерти тележурналиста, гендиректора Общественного телевидения России Анатолия Лысенко стало известно 20 июня.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Лысенко.