Три человека погибли при ДТП с грузовиком в Волгоградской области

Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Отмечается, что в 09:50 местного времени на 842-м км федеральной трассы Р22 произошло столкновение грузовика DAF и легкового автомобиля Ford Focus.

«В результате ДТП пострадала трёхлетняя девочка — пассажирка автомашины Ford Focus (она находится в реанимации. — RT). На месте скончались... водитель и 31-летняя супруга водителя Ford Focus, их шестимесячный сын», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Тульской области.