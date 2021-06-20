Три человека погибли при ДТП с грузовиком в Волгоградской области

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Три человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Волгоградской области. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Три человека погибли при ДТП с грузовиком в Волгоградской области
  • РИА Новости

Отмечается, что в 09:50 местного времени на 842-м км федеральной трассы Р22 произошло столкновение грузовика DAF и легкового автомобиля Ford Focus.

«В результате ДТП пострадала трёхлетняя девочка — пассажирка автомашины Ford Focus (она находится в реанимации. — RT). На месте скончались... водитель и 31-летняя супруга водителя Ford Focus, их шестимесячный сын», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Тульской области.

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