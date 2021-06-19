В Самарской области в ДТП погибли три человека

В Кинельском районе Самарской области два легковых автомобиля столкнулись, погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«В полицию поступило сообщение о том, что 19 июня в Кинельском районе Самарской области на автодороге Кинель — Богатое — Борское произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. По предварительной информации, погибли три человека, один получил телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и автобуса в Славянском районе Краснодарского края.