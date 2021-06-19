Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
- РИА Новости
«На 20 км автодороги ст. Петровская — Славянск–на–Кубани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что в автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу, в нём находились 32 человека.
Экстренные службы направлены к месту происшествия.
Ранее следователи заявили, что экскурсионный автобус в Ленинградской области опрокинулся из-за того, что водитель не справился с управлением во время дождя.