Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

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По предварительным данным, семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и автобуса в Славянском районе Краснодарского края.
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани
  • РИА Новости

«На 20 км автодороги ст. Петровская — Славянск–на–Кубани произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса ПАЗ», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в автобус съехал в кювет и опрокинулся на крышу, в нём находились 32 человека.

Экстренные службы направлены к месту происшествия.

Ранее следователи заявили, что экскурсионный автобус в Ленинградской области опрокинулся из-за того, что водитель не справился с управлением во время дождя.

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