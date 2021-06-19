Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Тульской области

Один человек погиб и шестеро пострадали в результате столкновения рейсового микроавтобуса с грузовиком в Тульской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«По предварительным данным, в результате столкновения рейсового микроавтобуса и грузовика, который выехал на встречную полосу, погиб один человек, шестеро пострадали. Среди пострадавших один ребёнок», — рассказали в полиции.

Уточняется, что авария произошла в Щёкинском районе на 223-м км трассы М-2 «Крым» в районе села Карамышево.

Погибшим является водитель микроавтобуса.

Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей и автобуса в Славянском районе Краснодарского края.