Эксперт поддержал решение ввести новую модель оплаты труда медработников
- РИА Новости
«Почему возник этот вопрос: потому что по разным регионам до сих пор бывают очень различные зарплаты примерно одних и тех же должностей медицинских работников. Это отдано на откуп региональному правительству», — добавил эксперт.
По его словам, иногда в некоторых регионах происходит занижение оплаты труда.
«Теперь на законодательном уровне президент предлагает установить единую тарифную сетку для всех должностей медработников. То есть и на Ямале, и в Москве будет один и тот же фиксированный размер оплаты труда, а затем уже каждый регион будет прибавлять (свою сумму. — RT) в зависимости от того, депрессивный регион или регион-донор... Это позитивный факт, что произойдёт законодательное выравнивание всех зарплат», — заключил Остапкович.
Ранее сообщалось, что Путин заявил о намерении властей внедрить в России единый базовый оклад для всех работников здравоохранения.