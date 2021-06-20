Эксперт поддержал решение ввести новую модель оплаты труда медработников

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал в беседе с RT заявление президента России Владимира Путина о внедрении в стране единого базового оклада для всех работников здравоохранения.

«Почему возник этот вопрос: потому что по разным регионам до сих пор бывают очень различные зарплаты примерно одних и тех же должностей медицинских работников. Это отдано на откуп региональному правительству», — добавил эксперт.

По его словам, иногда в некоторых регионах происходит занижение оплаты труда.

«Теперь на законодательном уровне президент предлагает установить единую тарифную сетку для всех должностей медработников. То есть и на Ямале, и в Москве будет один и тот же фиксированный размер оплаты труда, а затем уже каждый регион будет прибавлять (свою сумму. — RT) в зависимости от того, депрессивный регион или регион-донор... Это позитивный факт, что произойдёт законодательное выравнивание всех зарплат», — заключил Остапкович.

Ранее сообщалось, что Путин заявил о намерении властей внедрить в России единый базовый оклад для всех работников здравоохранения.