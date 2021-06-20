Гинцбург порекомендовал привившимся гражданам избегать перегрева

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Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург порекомендовал гражданам, в том числе тем, кто вакцинируется против коронавируса, избегать перегрева в жаркую погоду.

«На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека», — цитирует ТАСС слова Гинцбурга.

Он подчеркнул, что всем людям, страдающим гипертонией или диабетом, надо быть особенно аккуратными.

При этом он отметил, что противопоказаний для купания в водоёмах после вакцинации нет, кроме воздержания от длительных заплывов.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова рассказала в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать в связи с наступлением жаркой погоды, чтобы не навредить своему здоровью.

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