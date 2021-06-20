Диетолог рассказала о необходимых мерах безопасности в связи с жарой

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать в связи с наступлением жаркой погоды, чтобы не навредить своему здоровью.

Как подчеркнула врач, в период жары важно не выходить за рамки нормы употребления чая и кофе.

По словам Кругловой, избыток кофеина может приводить к увеличению частоты сердечных сокращений.

Она также добавила, что данные напитки обладают мочегонными свойствами.

«Поэтому, помимо чая и кофе, должны быть другие напитки, и если вы чувствуете жажду, то утолять её нужно только чистой водой… Отдельно рекомендаций по употреблению чая или кофе в жару нет, тут важно не выходить за обычные нормы. Если норму кофеина в течение дня, безопасную для здоровья, представить уже в напитках — это будет порядка одной-двух чашек (стандартный размер — 200—250 мл) кофе. Мы говорим про натуральный кофе, поскольку в растворимом меньше кофеина. И две-три чашки чая в течение дня», — рассказала эксперт.

Также специалист отметила, что в летний период необходимо помнить про пищевую безопасность продуктов.

«В жаркий период разложение патогенных организмов может происходить быстрее, чем обычно, в усиленном темпе. Нужно обращать внимание на продукты короткого срока хранения. Это молочные продукты, кондитерские изделия со сливочным кремом, продукты, которые в своём составе содержат термически необработанные яйца, от них тоже лучше отказаться. Продукты, которые имеют небольшой срок хранения: приготовленные мясные продукты, молочные продукты — не должны находиться вне холодильника дольше одного часа. Один час — это длительный для них период», — пояснила она.

Круглова предупредила, что нарезанные овощи и фрукты тоже могут быть питательной средой для патогенных микроорганизмов.

«Поэтому готовим их сразу перед употреблением, всё, что не съедено, убираем в холодильник», — заключила она.

Ранее Гидрометцентр выпустил предупреждение об аномальной жаре в Москве, температура будет достигать +34 °С.