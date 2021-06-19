Аксёнов поручил оперативно восстановить подтопленные районы Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил в сжатые сроки восстановить инфраструктуру пострадавших от подтопления городов и районов полуострова.

Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Для нас первостепенно составить приоритетность по объектам, чтобы, как только вода сойдёт, подрядчики могли приступить к выполнению работ. Впереди тяжёлая работа по восстановлению абсолютно всей инфраструктуры в пострадавших районах. Всё это предстоит сделать в максимально сжатые сроки», — написал он.

По его словам, проектирование, строительство и выполнение восстановительных работ будет вести единый подрядчик.

Ранее Аксёнов заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с подтоплением некоторых районов полуострова, вызванным обильными осадками.

19 июня в Крым прибыли военнослужащие Черноморского флота для оказания помощи властям в ликвидации последствий стихии.