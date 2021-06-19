Экипаж L-410 сообщал об отказе двигателя перед крушением в Кузбассе
- РИА Новости
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
«В 10:17 (06:17 мск) экипаж доложил об отказе одного из двигателей. В процессе снижения столкнулся с лесным массивом», — заявили в надзорном ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области потерпел крушение самолёт со спортсменами-парашютистами на борту.
По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё 17 пострадали.