Экипаж L-410 сообщал об отказе двигателя перед крушением в Кузбассе

Экипаж самолёта L-410, который потерпел крушение в Кемеровской области, сообщал об отказе одного из двигателей.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«В 10:17 (06:17 мск) экипаж доложил об отказе одного из двигателей. В процессе снижения столкнулся с лесным массивом», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области потерпел крушение самолёт со спортсменами-парашютистами на борту.

По предварительным данным, погибли четыре человека, ещё 17 пострадали.