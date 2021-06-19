Гинцбург оценил риск бесплодия после вакцинации от COVID-19
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«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», — цитирует РИА Новости заявление Гинцбурга.
Он объяснил это тем, что лекарство сделано на основе аденовируса, с которым человечество живёт уже очень давно.
Он также подчеркнул, что ни в одном медицинском протоколе не было обнаружено данных о бесплодии, приобретённом после вакцинации данным препаратом.
Ранее ФМБА выявило мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцин.