Гинцбург оценил риск бесплодия после вакцинации от COVID-19

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что введение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» не грозит бесплодием в будущем.

«Ни в эволюционном плане, ни в плане ближайших наблюдений современной медицины вакцина не оказывает негативного влияния», — цитирует РИА Новости заявление Гинцбурга.

Он объяснил это тем, что лекарство сделано на основе аденовируса, с которым человечество живёт уже очень давно.

Он также подчеркнул, что ни в одном медицинском протоколе не было обнаружено данных о бесплодии, приобретённом после вакцинации данным препаратом.

Ранее ФМБА выявило мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцин.