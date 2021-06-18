ФМБА выявило мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцин

Учёные Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) пришли к выводу, что новые генетические линии вируса SARS-CoV-2, несущие мутации, могут снижать эффективность вакцин против более ранних вариантов коронавируса.

Как заявили в пресс-службе агентства, появление новых генетических линий SARS-CoV-2 может изменять биологические свойства вируса и клинические проявления инфекции.

«А также снижать эффективность лечебных и профилактических лекарственных препаратов, включая вакцины, разработанных и протестированных в отношении более ранних вариантов вируса SARS-CoV-2», — говорится в пресс-релизе.

В агентстве при этом отметили, что к настоящему времени разработанные вакцины и лекарства для специфической профилактики COVID-19 «остаются в целом эффективными».

«Однако нарастание скорости возникновения функционально значимых изменений генома вируса обосновывает необходимость поиска дополнительных решений», — добавили там.

Как заявил 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин, у 89,3% новых заболевших от коронавирусной инфекции выявлен индийский штамм коронавируса.

По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, для противостояния индийскому штамму коронавируса необходимо держать высокие титры антител и ревакцинироваться при их снижении.

Разработчики российской вакцины «Спутник V» заявили, что планируют представить препарат против индийского штамма инфекции.