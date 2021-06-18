ФМБА выявило мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцин
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Как заявили в пресс-службе агентства, появление новых генетических линий SARS-CoV-2 может изменять биологические свойства вируса и клинические проявления инфекции.
«А также снижать эффективность лечебных и профилактических лекарственных препаратов, включая вакцины, разработанных и протестированных в отношении более ранних вариантов вируса SARS-CoV-2», — говорится в пресс-релизе.
В агентстве при этом отметили, что к настоящему времени разработанные вакцины и лекарства для специфической профилактики COVID-19 «остаются в целом эффективными».
«Однако нарастание скорости возникновения функционально значимых изменений генома вируса обосновывает необходимость поиска дополнительных решений», — добавили там.
Как заявил 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин, у 89,3% новых заболевших от коронавирусной инфекции выявлен индийский штамм коронавируса.
По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, для противостояния индийскому штамму коронавируса необходимо держать высокие титры антител и ревакцинироваться при их снижении.
Разработчики российской вакцины «Спутник V» заявили, что планируют представить препарат против индийского штамма инфекции.