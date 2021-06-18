Гинцбург дал совет по борьбе с индийским штаммом COVID-19

Для противостояния индийскому штамму коронавируса необходимо держать высокие титры антител и ревакцинироваться при их снижении, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, создавать вакцину под новые мутации коронавируса нецелесообразно.

«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займёт десять дней, а регуляторика — три-четыре месяца», — цитирует газета «Известия» Гинцбурга.

Он отметил, что правильным решением будет вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» в случае снижения титра антител.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что самое интенсивное распространение на сегодняшний день отмечается у индийского штамма коронавируса.