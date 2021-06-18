Гинцбург дал совет по борьбе с индийским штаммом COVID-19

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Для противостояния индийскому штамму коронавируса необходимо держать высокие титры антител и ревакцинироваться при их снижении, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург дал совет по борьбе с индийским штаммом COVID-19
  • Reuters

По его словам, создавать вакцину под новые мутации коронавируса нецелесообразно.

«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займёт десять дней, а регуляторика — три-четыре месяца», — цитирует газета «Известия» Гинцбурга.

Он отметил, что правильным решением будет вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» в случае снижения титра антител.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что самое интенсивное распространение на сегодняшний день отмечается у индийского штамма коронавируса. 

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