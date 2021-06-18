Гинцбург дал совет по борьбе с индийским штаммом COVID-19
- Reuters
По его словам, создавать вакцину под новые мутации коронавируса нецелесообразно.
«Создавать новую вакцину при нашей регуляторике довольно долго. Научная часть займёт десять дней, а регуляторика — три-четыре месяца», — цитирует газета «Известия» Гинцбурга.
Он отметил, что правильным решением будет вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» в случае снижения титра антител.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что самое интенсивное распространение на сегодняшний день отмечается у индийского штамма коронавируса.