Попова рассказала о распространении индийского штамма коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что самое интенсивное распространение на сегодняшний день отмечается у индийского штамма коронавируса.

Она рассказала, что Всемирная организация здравоохранения выделяет четыре штамма коронавируса: британский, южноафриканский, бразильский и индийский.

«Он (индийский штамм. — RT) превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России», — приводит её слова ТАСС.

Также глава Роспотребнадзора считает, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан с «тотальным нигилизмом» граждан по отношению к мерам профилактики.

Доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.