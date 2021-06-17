Попова рассказала о распространении индийского штамма коронавируса
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Она рассказала, что Всемирная организация здравоохранения выделяет четыре штамма коронавируса: британский, южноафриканский, бразильский и индийский.
«Он (индийский штамм. — RT) превалирует уже в 64 странах, и сегодня мы видим его достаточно интенсивное распространение, начинающееся в России», — приводит её слова ТАСС.
Также глава Роспотребнадзора считает, что рост заболеваемости COVID-19 в России связан с «тотальным нигилизмом» граждан по отношению к мерам профилактики.
Доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.