Попова назвала причину роста заболеваемости коронавирусом в России
- globallookpress.com
«Первое (среди причин роста заболеваемости. — RT) — это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса», — приводит её слова РИА Новости.
По её словам, основная часть заболевающих коронавирусом — люди в возрасте от 20 до 49 лет.
Она призвала граждан вакцинироваться «как можно скорее».
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что молодые люди стали на 40% чаще заболевать коронавирусной инфекцией.
Также доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.