Попова назвала причину роста заболеваемости коронавирусом в России

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России связан с «тотальным нигилизмом» граждан по отношению к мерам профилактики.
Попова назвала причину роста заболеваемости коронавирусом в России
  • globallookpress.com

«Первое (среди причин роста заболеваемости. — RT) — это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса», — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, основная часть заболевающих коронавирусом — люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Она призвала граждан вакцинироваться «как можно скорее».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что молодые люди стали на 40% чаще заболевать коронавирусной инфекцией.

Также доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить