Попова назвала причину роста заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России связан с «тотальным нигилизмом» граждан по отношению к мерам профилактики.

«Первое (среди причин роста заболеваемости. — RT) — это нигилизм тотальный по отношению к мерам, которыми мы защищались от коронавируса», — приводит её слова РИА Новости.

По её словам, основная часть заболевающих коронавирусом — люди в возрасте от 20 до 49 лет.

Она призвала граждан вакцинироваться «как можно скорее».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что молодые люди стали на 40% чаще заболевать коронавирусной инфекцией.

Также доктор медицинских наук врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19 в России.