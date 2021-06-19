В Тверской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан
- Reuters
«Постановление о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям подписано главным государственным санитарным врачом по Тверской области Арнольдом Выскубовым», — говорится в сообщении.
Отмечается, что прививка станет обязательной для работников торговли, общественного питания, гостиничных услуг, центров МФЦ, общественного транспорта и такси, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, театров, кинотеатров, концертных залов, спортивных объектов.
Кроме того, прививку также должны поставить государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти Тверской области и подведомственных им организаций.
На лиц, имеющих противопоказания к вакцине, требование не распространяется.
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