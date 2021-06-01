В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Тверской области зарегистрировали 71 случай COVID-19. Выздоровели 86 жителей.
В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Число заболевших с начала пандемии достигло 42 224. Выписан 39 451 пациент.

В области по-прежнему действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах. Продолжается прививочная кампания.

Также стало известно, что в Мурманской области выявили 40 случаев коронавируса за последние 24 часа. Всего заболели 51 388 жителей, передаёт Nord-News со ссылкой на оперштаб. Выздоровели 48 252 человека.

На лечении находятся 1918 пациентов.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с COVID-19 в России.

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