В Тверской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Тверской области зарегистрировали 71 случай COVID-19. Выздоровели 86 жителей.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

Число заболевших с начала пандемии достигло 42 224. Выписан 39 451 пациент.

В области по-прежнему действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах. Продолжается прививочная кампания.

Также стало известно, что в Мурманской области выявили 40 случаев коронавируса за последние 24 часа. Всего заболели 51 388 жителей, передаёт Nord-News со ссылкой на оперштаб. Выздоровели 48 252 человека.

На лечении находятся 1918 пациентов.

Ранее доктор медицинских наук врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил ситуацию с COVID-19 в России.