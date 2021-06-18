Мантуров заявил об отсутствии в России дефицита вакцины

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в стране нет дефицита вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Дефицита вакцины точно нет», — сказал Мантуров.

По его словам, в России «в остатках в регионах» есть около 5 млн доз вакцин.

«Если мы говорим про объёмы производства начиная с июля, уже сегодня ритмично выходим на объём производства только «Спутника» всеми нашими площадками, на сегодня их семь, это будет минимум 30 млн доз в месяц», — заявил министр.

Ранее сообщалось, что на вакцинацию от коронавируса в Москве записались за последние сутки почти 42 тыс. человек.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку против коронавируса.