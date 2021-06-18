Врач перечислила симптомы теплового удара

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Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала, по каким симптомам можно определить тепловой удар.
Врач перечислила симптомы теплового удара
  • Pixabay

«При тепловом ударе становится тяжело дышать, может затошнить и появиться рвота, голова кружится, темнеет в глазах или начинают мелькать чёрные точки», — сказала врач в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Добрецовой, в подобных ситуациях также  учащается дыхание, может заколоть сердце.

В тяжёлых случаях могут возникнуть галлюцинации, появляются судороги — всё это заканчивается потерей сознания.

При первых признаках теплового удара врач посоветовала переместиться в тень, принять горизонтальное положение, приложить холодный компресс к затылку или в подмышечную впадину.

Ранее Добрецова в беседе с ФАН дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.

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