Мурашко заявил, что «Спутник Лайт» поступит в оборот через 1,5 недели
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«Через 1,5 недели «Спутник Лайт» выйдет с контроля в оборот», — цитирует ТАСС Мурашко.
По его словам, эта вакцина будет использоваться в том числе для ревакцинации.
Министр добавил, что в настоящее время готовятся рекомендации по ревакцинации.
Ранее Мурашко заявил, что вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в России преимущественно для лиц до 60 лет.
6 мая сообщалось, что препарат «Спутник Лайт» зарегистрировали в России.