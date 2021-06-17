Мурашко заявил, что «Спутник Лайт» поступит в оборот через 1,5 недели

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что российская однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» выйдет в гражданский оборот через 1,5 недели.
Мурашко заявил, что «Спутник Лайт» поступит в оборот через 1,5 недели
  • © Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)

«Через 1,5 недели «Спутник Лайт» выйдет с контроля в оборот», — цитирует ТАСС Мурашко.

По его словам, эта вакцина будет использоваться в том числе для ревакцинации.

Министр добавил, что в настоящее время готовятся рекомендации по ревакцинации.

Ранее Мурашко заявил, что вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в России преимущественно для лиц до 60 лет.

6 мая сообщалось, что препарат «Спутник Лайт» зарегистрировали в России.

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