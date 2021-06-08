В Минздраве рассказали подробности о вакцине «Спутник Лайт»

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднёв заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» направлена в первую очередь на молодёжь.

«Прежде всего следует отметить, что эта вакцина («Спутник Лайт». — RT) направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего на студентов», — приводит ТАСС слова Гриднёва.

Как отметил замминистра, исследования показывают, что однократное применение «Спутника Лайт» даёт «хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител».

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник Лайт» будет применяться в России преимущественно для лиц до 60 лет.