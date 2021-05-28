Мурашко рассказал подробности применения вакцины «Спутник Лайт» в России
- © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
- РИА Новости
«В России он (препарат. — RT) будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.
Ранее Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в течение трёх недель.
6 мая сообщалось, что препарат «Спутник Лайт» зарегистрировали в России.