Мурашко рассказал подробности применения вакцины «Спутник Лайт» в России

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Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет применяться в России преимущественно для лиц до 60 лет. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко рассказал подробности применения вакцины «Спутник Лайт» в России
  • © Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
  • РИА Новости

«В России он (препарат. — RT) будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет», — приводит РИА Новости его ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может поступить в гражданский оборот в течение трёх недель.

6 мая сообщалось, что препарат «Спутник Лайт» зарегистрировали в России.

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