Путин заявил о скором запуске четвёртой российской вакцины от COVID-19
- РИА Новости
Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот президенту России послами других государств.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции», — сказал Путин.
Он отметил, что «скоро будет запущена в оборот четвёртая».
По словам президента, в России набирает темп вакцинация от коронавируса.
RT вёл прямую трансляцию выступления Путина.
6 мая сообщалось, что однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрировали в России.