Путин заявил о скором запуске четвёртой российской вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин заявил, что скоро в оборот будет запущена четвёртая российская вакцина от COVID-19.

Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот президенту России послами других государств.

«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции», — сказал Путин.

Он отметил, что «скоро будет запущена в оборот четвёртая».

По словам президента, в России набирает темп вакцинация от коронавируса.

RT вёл прямую трансляцию выступления Путина.

6 мая сообщалось, что однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрировали в России.