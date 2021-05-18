Путин заявил о скором запуске четвёртой российской вакцины от COVID-19

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Президент России Владимир Путин заявил, что скоро в оборот будет запущена четвёртая российская вакцина от COVID-19.
Путин заявил о скором запуске четвёртой российской вакцины от COVID-19
  • РИА Новости

Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот президенту России послами других государств. 

«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнёрами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции», — сказал Путин.

Он отметил, что «скоро будет запущена в оборот четвёртая».

По словам президента, в России набирает темп вакцинация от коронавируса.

RT вёл прямую трансляцию выступления Путина.

6 мая сообщалось, что однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрировали в России.

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