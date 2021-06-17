В Совфеде назвали востребованной идею вернуть в школы уроки вождения

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Оксана Соломатина, Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала RT идею вернуть уроки ПДД в российские школы.
В Совфеде назвали востребованной идею вернуть в школы уроки вождения
  • РИА Новости

По словам сенатора, возобновление уроков вождения в школах «повысит культуру вождения и пешеходов».

«Я считаю, это всё-таки убережёт от формальных автошкол, и есть возможность именно за школьной партой получить специальные знания и пройти на соответствующем оборудовании обучение, а потом сдать на водительское удостоверение. Я думаю, что идея очень здравая и востребованная жизнью», — подчеркнула Гумерова.

Сенатор также добавила, что возможность получить водительское удостоверение вызовет у учеников «неформальный интерес» к обучению.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников также поддержал идею вернуть в российские школы уроки вождения.

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