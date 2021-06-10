Во Всероссийском обществе автомобилистов оценили идею вернуть уроки ПДД в школы

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Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов оценил идею вернуть уроки ПДД в школы.
Во Всероссийском обществе автомобилистов оценили идею вернуть уроки ПДД в школы
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«Мы от Всероссийского общества автомобилистов об этом говорили уже давно. Мы предлагали и Министерству образования, и другим структурам сделать изучение правил дорожного движения в рамках, например, ОБЖ обязательным для школьников», — заявил он в беседе с ФАН.

Как считает эксперт, проблем на дорогах будет меньше, если дети с раннего возраста начнут изучать ПДД.

По словам Солдунова, теоретическую часть обязательно нужно внедрять.

«А что касается практической, то у нас на базе создаются детско-юношеские автомобильные школы, которые помогают получать навыки вождения», — добавил он.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев в беседе с URA.RU предложил вернуть уроки правил дорожного движения в школы.

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