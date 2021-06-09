В Госдуме предложили вернуть уроки ПДД в школы

Член комитета Госдумы по образованию и науке Гаджимет Сафаралиев предложил вернуть уроки правил дорожного движения (ПДД) в школы.

«ПДД все должны знать. Это твоя безопасность и безопасность окружающих. В рамках ОБЖ можно заключать договор с автошколами», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, теоретическую часть можно проводить в режиме онлайн через вебинары или специализированные центры, способные обеспечить доступность изучения ПДД.

Как считает Сафаралиев, необходимы и практические занятия, но нужно обдумать организацию.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов выразил мнение, что для качественного изучения ПДД в школы должны приходить инспекторы ГИБДД.

«Мне бы хотелось не столько ввести уроки по ПДД, сколько сделать почаще визиты инспекторов ГИБДД, организацию игр и конкурсов — это я поддерживаю. Что касается организации уроков и практики, идеологически я за, но сразу возникает спектр других вопросов», — подчеркнул он.

Ранее соучредитель и руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев в беседе с Inforeactor рассказал о самых опасных нарушениях ПДД.