Михаил Барщевский оценил решение об обязательной вакцинации отдельных групп граждан в Москве

Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский прокомментировал сообщение о том, что в Москве и Московской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.

«Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями. И в этом случае моя свобода не быть заражённым ограничивает вашу свободу не прививаться», — заявил он в беседе с агентством городских новостей «Москва».

По его словам, законы 1998 и 1999 годов предоставляют главному санитарному врачу право вводить обязательную вакцинацию.

Как отметил Барщевский, в праве есть понятие «крайней необходимости», когда допустимы действия для недопущения большего вреда.

«Но в данной ситуации главным санитарным врачом Москвы приняты законные меры», — заключил он.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с вакцинацией в регионе.