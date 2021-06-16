Михаил Барщевский оценил решение об обязательной вакцинации отдельных групп граждан в Москве
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«Постановление касается не вакцинации всех и вся, а только вакцинации людей, занятых в сфере обслуживания, тех, кто общается с потребителями. И в этом случае моя свобода не быть заражённым ограничивает вашу свободу не прививаться», — заявил он в беседе с агентством городских новостей «Москва».
По его словам, законы 1998 и 1999 годов предоставляют главному санитарному врачу право вводить обязательную вакцинацию.
Как отметил Барщевский, в праве есть понятие «крайней необходимости», когда допустимы действия для недопущения большего вреда.
«Но в данной ситуации главным санитарным врачом Москвы приняты законные меры», — заключил он.
Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с вакцинацией в регионе.