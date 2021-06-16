Кучерена прокомментировал решение об обязательной вакцинации отдельных групп граждан в Москве

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Председатель Общественного совета при МВД России доктор юридических наук Анатолий Кучерена прокомментировал сообщение о том, что в Москве и Московской области вводится обязательная вакцинация от коронавируса отдельных категорий граждан.
Кучерена прокомментировал решение об обязательной вакцинации отдельных групп граждан в Москве
  • © РИА Новости / Владимир Живойинович

«В первую очередь каждый из нас должен осознавать, что его права не должны ущемлять права других граждан, а тем более создавать угрозу их жизни и здоровью. И конечно, люди, которые работают в сфере торговли и услуг, должны осознавать, что их выбор работы связан с контактами с большим количеством людей и они не должны им навредить», — заявил он в беседе с агентством городских новостей «Москва».

По его словам, в нынешних условиях это оправданное и актуальное условие, направленное на то, чтобы работодатели в сфере торговли и услуг стимулировали сотрудников вакцинироваться.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв прокомментировал ситуацию с вакцинацией в регионе.

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