В Госдуму внесён проект об ответных мерах на недружественные действия других стран

В Госдуму внесли законопроект «О внесении изменения в федеральный закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и иных иностранных государств».

Соответствующий документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что этот проект «разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну».

Так, документ «предусматривает запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами России».

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, куда вошли США и Чехия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что враждебные шаги Праги и Вашингтона в отношении Москвы послужили причиной включения их в список.

Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Венская конвенция не запрещает называть вещи своими именами.