Проект госпиталя в Вороновском попал в финал премии MIPIM Awards

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Проект инфекционного госпиталя в поселении Вороновское попал в финал международной премии MIPIM Awards.
Проект госпиталя в Вороновском попал в финал премии MIPIM Awards
  • ©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва.

«Мы понимаем, что здания медицинского комплекса не обладают выдающейся архитектурной ценностью — главными принципами проекта были функциональность, надёжность, долгий срок службы. Нам важно, что жюри конкурса высоко оценило социальную значимость объекта», — заявил он.

По его словам, также оценён подвиг, который совершили строители, всего за месяц создав полноценный автономный стационар, в котором врачи за год работы спасли более 12,5 тыс. жизней.

Проект больницы представлен в категории «Лучший проект в области здравоохранения».

Итоги конкурса объявят осенью 2021 года.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре начал работу Центр восстановительной медицины.

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