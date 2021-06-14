Соболь заявила, что остановила свою выборную кампанию в Госдуму

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Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь сообщила, что остановила свою выборную кампанию в Госдуму.
Соболь заявила, что остановила свою выборную кампанию в Госдуму
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Я вынуждена остановить ведение своей кампании в Госдуму», — написала она в Facebook.

8 июня Перовский суд Москвы признал законным приговор Любови Соболь по делу о незаконном проникновении в жилище.

Ранее мировой суд в Москве приговорил её к одному году исправительных работ условно.

По данным следствия, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины, расположенную в доме в Восточном округе столицы. Для достижения своей цели она представлялась сотрудником Роспотребнадзора.

Выборы депутатов Госдумы планируются на 19 сентября.

Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019; организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021

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