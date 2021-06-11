Иммунолог рассказал о способах защиты от тополиного пуха

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о способах защиты от тополиного пуха.

В беседе с ФАН он заявил, что можно надеть обычную тканевую маску или прикрыться лёгким шарфом.

«Даже у тех, кто никогда аллергией не болел, может начаться соответствующая реакция, но это связано не с тополиным пухом, а с пыльцой растений. Самая сильная аллергия обычно начинается в июле — продолжается цветение некоторых злаковых трав и начинает цвести сорная трава», — отметил Болибок.

По его словам, самый страшный травяной аллерген в Центральной России — полынь, в южных регионах — амброзия.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с телеканалом «Звезда» также дала советы, как аллергикам защититься от тополиного пуха.