Врач назвал причины онемения конечностей после перенесённого COVID-19
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- АГН «Москва»
Свою позицию Кузьменко озвучил в беседе с радиостанцией Sputnik.
«Коронавирус знаменит тем, что по факту отключает нам нейроны, мы теряем запахи. Возможно, у кого-то развивается другая клиническая картина, вплоть до того, что поражаются нервные волокна, что приводит в конечном итоге к онемению конечностей», — предположил он.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.