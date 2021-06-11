Врач назвал причины онемения конечностей после перенесённого COVID-19

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Врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко высказал мнение, что онемение конечностей, которое испытывают некоторые пациенты, перенёсшие COVID-19, может происходить из-за воздействия коронавируса на нервные волокна.
Врач назвал причины онемения конечностей после перенесённого COVID-19
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

Свою позицию Кузьменко озвучил в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Коронавирус знаменит тем, что по факту отключает нам нейроны, мы теряем запахи. Возможно, у кого-то развивается другая клиническая картина, вплоть до того, что поражаются нервные волокна, что приводит в конечном итоге к онемению конечностей», — предположил он.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.

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