В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать клубнику

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Московской области рассказали, как правильно выбрать клубнику.

Об этом пишут «Известия».

«Ягодка тёмно-красного цвета, скорее всего, уже начала портиться: приглядитесь внимательнее к её бочкам — в большинстве случаев вы это заметите. Если же у клубники белый кончик, то она попросту не дозрела и будет кислить», — отметили в ведомстве.

Также эксперты рекомендовали обратить внимание на хвостик ягоды и на семечки: хвостик должен быть зелёный и мясистый, а семечки — находиться в углублении ягоды, а не на поверхности.

Эти признаки свидетельствуют о зрелости плода.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.